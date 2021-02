Galli: “Castrovilli in panchina? Giusto, la Fiorentina ha bisogno di altro”

Riccardo Galli, firma de La Nazione, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno a poche ore dall’importante match casalingo contro lo Spezia:

Castrovilli in panchina sarebbe una sorpresa notevole, ma non necessariamente negativa. In questo momento non è il giocatore di cui la Fiorentina ha bisogno. Avrebbe le potenzialità di trascinarci con le sue qualità tecniche ma contro la Sampdoria la sua è stata una prestazione veramente negativa. Prandelli avrà tutte le ragioni del caso se deciderà di impostare una mediana diversa. Regalare una pedina a questo Spezia è inconcepibile.