Galli: “Caceres in confusione. Quarta investimento da valorizzare”

Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di Lady Radio commentando il day after di Fiorentina – Genoa:

Il pareggio è un risultato non ottimale ma serve ripartire dai momenti finali. Soprattutto dall’abbraccio dopo il gol di Milenkovic. Primo tempo molto male sul piano del gioco, nel secondo almeno si è visto il carattere. Ci sono giocatori che non rendono, non per mancanza di voglia ma perché, adesso, non sono in grado di fare la differenza. Caceres è in confusione, c’è un giocatore pagato e sponsorizzato tanto come Martinez Quarta. Adesso ha bisogno di giocare. Attacco? Sono sempre più convinto che Vlahovic non sia una prima punta, ha bisogno di campo davanti per fare bene. La Fiorentina ha un evidente problema gol di difficile risoluzione visto che in rosa non c’è nessuno con una grande score.