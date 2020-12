Regna la paura, ma Prandelli si salva. Milenkovic interrompe digiuno di quasi 500 minuti

La Fiorentina riesce a non sprofondare, ma alla fine non cambia nulla. La classifica resa la stessa, triste e drammatica dopo una finale per cuori forti. Come scrive Tuttosport, quello di Pjaca sembra il delitto perfetto per la notte fonda viola, ma la fortuna e l’orgoglio sorridono a Prandelli, che non azzecca i cambi ma viene salvato nell’ultimo secondo dell’ultimo minuto da Milenkovic dopo un batti e ribatti in area che evita il tracollo. Se il successo manca dal 25 ottobre, la Fiorentina almeno interrompe un digiuno di 489 minuti. Dopo un primo tempo contratto i viola si sono fiondati all’attacco chiudendo con foga e gettando alle ortiche diverse occasioni con Vlahovic e Bonaventura, prima del pari che ha tarpato le ali al Grifone.

Il commento: Fiorentina impaurita, problemi in ogni zona del campo