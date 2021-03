G.S.: fermati Koulibaly e De Roon, multe per F. Inzaghi e Pellegrini

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito in merito alla 24ª giornata del campionato. Sono 5 i calciatori squalificati che salteranno il turno infrasettimanale che comincia già domani con la sfida tra Lazio-Torino (che però potrebbe essere rinviata). I giocatori in questione sono Kalidou Koulibaly (Napoli), Charalampos Lykogiannis (Cagliari), Marten De Roon (Atalanta), Danilo (Bologna) e Federico Barba (Benevento).

Ci sono anche due multe tra i provvedimenti del giudice sportivo. Sanzione da 2500 euro per Filippo Inzaghi: l’allenatore del Benevento, squalificato nella trasferta di Napoli, ha “al 15esimo del secondo tempo impartito disposizioni in alcune occasioni alla propria squadra. Infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”. Multa da 1500 euro per Lorenzo Pellegrini della Roma, ammonito nell’1-2 dell’Olimpico contro il Milan. “Sanzione per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, aggravata perché capitano della squadra” spiega il referto.