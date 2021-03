Lazio-Torino, Asl contro Lega Serie A: si rischia il 3-0 a tavolino

Il nuovo turno (infrasettimanale) di Serie A è già alle porte, ma rimane incertezza su Lazio-Torino di domani per via della situazione in essere in casa granata. E secondo il Corriere dello Sport rischia di crearsi un altro caso paradossale. Perchè se non ci saranno altri casi di positività, il Torino (con 8 giocatori contagiati) non potrà giocare il “jolly” del rinvio e dunque per la Lega Serie A la partita si deve giocare. Ma oggi potrebbe intervenire l’Asl di Torino a bloccare la partenza della squadra. In tal caso si profilerebbe l’ipotesi del 3-0 a tavolino per la Lazio, con conseguente reclamo del club granata sulla base di quanto già avvenuto in Juve-Napoli. CLASSIFICA SERIE A: FIORENTINA DI NUOVO A RISCHIO