G. Galli: “Stasera sarà dura, anche la Juve ha faticato a Brescia. Ibra? Vi dico la mia”

L’ex viola Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni: “Stasera sarà molto dura, anche la Juventus ha avuto difficoltà a vincere in casa del Brescia. Corini ha fatto un lavoro straordinario in due anni, molto merito va a lui. La Fiorentina non dovrà essere brava ad aspettare gli avversari sfruttando la sua abilità nel ribaltare la situazione, nella rosa viola ci sono tanti giocatori bravi ad attaccare gli spazi. Ibrahimovic? Ne sono innamorato, uno come lui fa reparto da solo”. E STASERA IL BRESCIA POTRA’ CONTARE SU UN’ARMA IN PIU’