G.Galli e la Lega: “Nardella, saremo in grado di sfidare Bologna per Euro2032?”

“Ad oggi siamo soltanto davanti all'ennesimo sogno-speranza cui “attaccarci”. Una volta erano i fondi dell'Unione Europea adesso l'arrivo degli Europei 2032 in Italia. “È ufficiale, Euro2032 si svolgerà in Italia e Turchia. Una grande opportunità per riqualificare gli stadi italiani e specialmente per Firenze. Ora più che mai abbiamo il dovere di procedere con il progetto del nuovo stadio Franchi senza il quale non potremo ospitare gli Europei”, ha scritto nei giorni scorsi il primo cittadino di Firenze sul proprio profilo Twitter. Ci fa piacere che il Sindaco gioisca, ma su quali basi per il futuro dello Stadio? Quali sono le idee verso la scelta del 2026? Saremo in grado di competere con città come Torino, Milano, Roma, Napoli e... Bologna? I tempi sono stretti in quanto la realizzazione dell’impianto dovrà essere fatta entro il 2026. Ciò che ci preoccupa, è che non verranno fatte le opere, definiamole compensative o di contorno, come ad esempio i parcheggi (quello nel sito della ferrovia a Campo di Marte da 3mila posti, non può bastare) e soprattutto la viabilità. Speriamo che il tutto sia realizzato a regola d’arte e non solo in fretta e furia! Non si può gestire con sufficienza 38.000 spettatori.”