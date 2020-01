G. Galli: “Dragowski non ha colpe sul gol di Orsolini. Vi spiego cosa è successo”

Giovanni Galli è intervenuto così oggi a Lady Radio: “La responsabilità sul gol del Bologna? E’ stato soprattutto molto bravo Orsolini. Non ci sono responsabilità di Dragowski, perché lì era impossibile intervenire. Lui aveva messo una barriera a due, poi è intervenuto il mister, perché per mantenere la disposizione dei giocatori di difesa, tre a zona e gli altri in marcatura, non aveva più nessuno da schierare al limite dell’area. Ha preferito togliere un uomo dalla barriera per spostarlo sugli uomini del Bologna al limite dell’area, pensando che fosse una punizione di seconda. Con un altro uomo in barriera forse Orsolini avrebbe potuto optare per la palla nel mezzo all’area. Il portiere viola non ha alcuna responsabilità, sarebbe dovuto intervenire oltre il primo palo, una cosa impossibile. La posizione di Dragowski era quella giusta”.