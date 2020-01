Le pagelle del giorno dopo – Da Benassi a Boateng passando per Beppe

10) A Benassi. E’ il miglior centravanti che ha adesso la Fiorentina. Aggiungo un voto fuori pagella: 0 a Montella che lo mandava sempre in panchina. Incredibile.

9) A Rocco che soffre e lotta come un vero ultras. Lui ha già vinto lo scudetto dei presidenti più appassionati.

8) Ottomila tifosi per il primo allenamento del nuovo anno; 2.500 a Bologna: siamo una bacino d’utenza da Europa sicura.

7) A Rocco che vuole acquisti forti e non di passaggio. Stampare questa frase e appenderla in sala riunioni-mercato.

6) Al mio amico Beppe Iachini per la grinta che ha trasmesso alla squadra.

5) Al mio amico Beppe per la sostituzione Ceccherini-Castrovilli. A dir poco discutibile.

4) Fossi la società obbligherei Dalbert a rivedere 500 volte l’azione nella quale invece di mettere Chiesa davanti alla porta ha effettuato un tiro assurdo.

3) Vlahovic le ha sbagliate tutte. Ma è un Duemila. I suoi sono comprensibili errori di gioventù. L’errore è pensare che un ragazzo pur di talento possa vivere nella maniera giusta una situazione così complicata.

2) Date un centravanti forte alla Fiorentina. Il più forte che si può comprare a gennaio.

1) Giovanni Galli sostiene che la punizione di Orsolini era imparabile. Ma continuo a ribellarmi all’idea che si possa prendere gol da quella posizione al 92’ senza trovare soluzioni alternative. Un uomo sul palo? Un uomo in più in barriera? Dragowski più vicino al suo palo di sinistra? La verità, diciamolo, è che nessuno pensava che Orsolini tirasse direttamente in porta.

0) Se il voto fosse alla simpatia gli darei 10. Ma poiché parliamo di calciatori mi domando: cosa c’entra Boateng con questa Fiorentina? Il suo ingresso in campo contro il Bologna ha regalato un uomo in più agli avversari.