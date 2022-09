Fuorigioco semiautomatico: al via nella prossima stagione. Ecco dove

Secondo quanto riporta il Times, laPremier League è pronta ad utilizzare il fuorigioco semiautomatico nella prossima stagione, dopo la sua introduzione in Champions League e l'imminente utilizzo anche nei Mondiali in Qatar. Secondo il quotidiano, i 20 club inglesi dovrebbero aspettare fino a dopo il Mondiale prima di votare sull’introduzione del nuovo sistema, ma è già noto che la nuova tecnologia porti molti benefici rispetto a quelli esistenti visto che segnala istantaneamente al VAR quando un giocatore è in fuorigioco. Al momento infatti le linee vengono tracciate manualmente da un tecnico VAR, il che può portare a lunghi ritardi, ma il nuovo sistema utilizza la tecnologia di tracciamento e l’intelligenza artificiale per decisioni istantanee. Sebbene i costi d'installazione siano maggiori, il vantaggio è che è considerato molto più rapido e preciso di quello attualmente in utilizzo, e secondo il quotidiano londinese porterebbe ad una riduzione dello stop per controllare le azioni incriminate. Inoltre, quasi la metà dei club di Premier - quelli in Champions League come Manchester City, Chelsea, Liverpool e Tottenham, più Arsenal, Manchester United, Brighton, Southampton e Nottingham Forest – hanno già l’infrastruttura di base Hawkeye che renderebbe più facile l’installazione delle telecamere.