Funerale Rossi, il feretro entra in chiesa portato da Antognoni. “Contento di aver contribuito ai suoi gol”

Oggi è il giorno dell’ultimo saluto a Pablito. Il feretro di Paolo Rossi è entrato nel Duomo di Vicenza portato dal figlio Alessandro e anche da Antonio Cabrini, Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni. Dietro la moglie Federica e le figlie All’interno del Duomo massimo 250 persone. Il Club Manager viola ha commentato poi alla Rai e a Sky:

E’ un grande rammarico essere qui: abbiamo vissuto tanti anni felici con Paolo, che era un punto di riferimento per noi per l’allegria che sprigionava dentro e fuori dal campo. L’unico ricordo positivo oggi è che lui ci ha portato sul tetto del mondo. Noi una famiglia? Sì, noi ragazzi dell’82 abbiamo sempre avuto una chat di cui lui è stato uno dei fondatori. Perdiamo una persona squisita. Rossi ha rappresentato l’Italia in tutto il mondo, spero solo non abbia sofferto troppo negli ultimi giorni.