Franchi, la riqualificazione fa discutere: “No corsie preferenziali. E il Flaminio?”

Il finanziamento di 95 milioni per lo stadio cittadino non sta passando inosservato

Redazione VN

Fa discutere la destinazione di 95 milioni di euro per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi. Una cifra che non rientra direttamente nel Recovery Fund, ma che farebbe parte del Fondo complementare nazionale. E le reazioni politiche non mancano.

"Ci meraviglia non poco che lo stesso trattamento del Franchi non sia stato riservato al Flaminio di Roma, il quale, versando da anni in uno stato di profondo abbandono, necessita di un intervento ben più urgente", la nota congiunta di Claudio Barbaro (senatore di Fratelli d'Italia), Fabrizio Ghera (capogruppo FdI alla Regione Lazio) e Andrea De Priamo (capogruppo FdI in Campidoglio).

Perplessità anche dal Movimento 5 Stelle. "I 95 milioni del governo per il Franchi sono di certo un bene perché vanno a vantaggio dello sport, ma non mi sembra ci sia dietro una strategia complessiva. Un finanziamento del genere avrebbe potuto essere diffuso. Non si possono dare corsie preferenziali, nemmeno nel caso di stadi importanti come il Franchi, bisogna pensare a tutto lo sport", ha affermato Simone Valente, ex sottosegretario e punto di riferimento pentastellato in tema di sport. Lo riporta Gazzetta.