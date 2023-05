Frana sulla A1, tragitto per Basilea in auto complicato: la soluzione…

Registriamo un inconveniente sulla rete autostradale italiana: c’è stata una frana all’entrata di una galleria in direzione sud poco dopo Sassomarconi, sulla A1 che è l'arteria principale che taglia il Paese da Napoli a Milano. Per questo motivo il traffico è stato dirottato su una corsia della carreggiata opposta che va verso Bologna, con conseguenti rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni. All'alba, la coda registrata raggiungeva i 5 chilometri. Ragion per cui, chi dovesse partire o fosse in viaggio per Basilea prenda in seria considerazione la possibilità di fare la Cisa.