FOTO VN – L’ironia viola in uno striscione: “Non vi mangia nemmeno…”

I tifosi fiorentini non si sono risparmiati in quanto a fantasia

Cresce la febbre per il match in programma alle 15 fra Fiorentina e Juventus. I tifosi Viola, campioni di ironia, non hanno mancato l'appuntamento nonostante il Covid. In una foto del nostro inviato, vi mostriamo uno striscione esposto a Coverciano contro i rivali della Juventus. La didascalia è piuttosto chiara e preferiamo non doverla spiegare: "Non vi mangia nemmeno Morandi".