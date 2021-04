Fiorentina-Juventus: formazioni ufficiali, c’è Igor, Pirlo si mette a specchio

Ufficializzati i 22 titolari in campo

Poco più di un'ora al kick off del match fra Fiorentina e Juventus. Cresce sempre più l'attesa per questa gara che è di fondamentale importanza per entrambe le squadre. Nel frattempo, sono state diramate le formazioni ufficiali con le scelte dei due tecnici, non mancano le sorprese. La Fiorentina lascia in panchina Biraghi, la Juve, invece, preferisce Dybala a Morata.