FOTO VN – Km 0, a Firenze è scattato il Tour de France. Via da Viale Europa

Ha preso ufficialmente il via l'edizione 111 del Tour de France. Per la prima volta nella storia la Grand Boucle è partita dall'Italia e Firenze è stata la cornice di questo grande evento seguito in tutto il mondo. Dopo aver attraversato il centro della città ed essere transitata da piazzale Michelangelo, il gruppo è partito dal km 0 in viale Europa. Ecco lo scatto che abbiamo immortalato.