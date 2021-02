Come vi avevamo raccontato in rassegna stampa, quest’oggi alla Dacia Arena di Udine verrà sperimentato un innovativo sistema che potrebbe aiutare in tempi di Covid la gestione del pubblico all’interno degli impianti. Si tratta di un badge in grado di far vibrare un dispositivo in possesso agli steward nel caso in cui non venga rispettata tra gli spettatori la distanza di sicurezza.