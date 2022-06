FOTO VN – Bruno Astori Magnifico Messere per la finale del Calcio Storico

Il 24 giugno, oltre ad essere una grande festa per tutti i fiorentini, è anche il giorno della Finale del Calcio Storico. E dopo Borja Valero e De Sisti, per la finale è stato selezionato un Magnifico Messere d'eccezione. È stato infatti scelto Bruno Astori, fratello dell'eterno capitano Davide, che vediamo nella foto scattata dal nostro inviato. Quest'oggi si affronteranno in Piazza Santa Croce Rossi e Azzurri.