FOTO – Stadio, Nardella a lavoro con la task force: “Basta polemiche, facciamo sul serio”

Rocco dice fast, fast, fast. E Dario Nardella si adegua. Il comune di Firenze, dopo le parole arrivate nei giorni scorsi da parte del sindaco (LEGGI) e la messa in vendita di una parte della Mercafir, continua a lavorare sul fronte nuovo stadio. Nel suo ultimo post su Facebook la foto della task force a lavoro e una didascalia che dice tutto sulla voglia del primo cittadino di far costruire l’impianto in territorio comunale: “Riunione in Comune con la task force per il nuovo stadio della Fiorentina nell’area Mercafir.‬ Basta polemiche, facciamo sul serio. #modelloFirenze”.