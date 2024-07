FOTO – Raccolta fondi per i nuovi acquisti. La trovata dei tifosi della Lazio

Evidentemente i tifosi della Lazio non sono così soddisfatti rispetto alle ultime manovre di mercato della Lazio che, in ogni caso, ha inserito in rosa nomi come quelli di Noslin, Tchaouna e Nuno Tavares. Motivo che ha spinto alcuni supporter biancocelesti a mettere alcune scatole in giro per Auronzo di Cadore, dove la Lazio si trova in ritiro, con una piccola richiesta. "Raccolta fondi per futuri acquisti", si legge su di esse. Chissà se la società ascolterà i propri sostenitori...