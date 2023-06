FOTO – Quarta va a tifare il River Plate. E sugli spalti c’è anche Gonzalez

Serata da tifoso per Martinez Quarta, che stanotte è andato a sostenere il River Plate impegnato in Copa Libertadores contro i boliviani del The Strongest. Il difensore della Fiorentina ha condiviso una foto scattata dall'interno dello stadio Monumental in compagnia di altri ex biancorossi tra cui Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea (acquistato per oltre 100 milioni nello scorso gennaio). Ma allo stadio era presente anche un altro giocatore viola come Nico Gonzalez che ha postato un'immagine dagli spalti, vedi qui sotto. La partita è finita 2-0 per il River Plate.