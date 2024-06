FOTO – Nardella, promessa mantenuta: colorati i capelli per il fioretto europeo

L'ormai ex sindaco di Firenze, Dario Nardella , ha mantenuto la promessa, colorandosi i capelli di blu e viola. Come scrive La Nazione, aveva fatto un fioretto nel venerdì precedente le elezioni proprio a un giorno da pecora. “Se vinco mi tingo i capelli”.

La vittoria è arrivata con un pieno di voti, che gli garantisce adesso un seggio al Parlamento Europeo, in quella che sarà la sua nuova attività dopo i dieci anni come primo cittadino. E dunque via alla nuova acconciatura. I capelli sono stati colorati in diretta durante “Un giorno da pecora”, la trasmissione di Radio Rai condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. L’acconciatura è stata eseguita da uno degli assistenti di Antonio Pruno, il parrucchiere di Giorgia Meloni.