Il giocatore in prestito dalla Fiorentina è stato premiato come miglior giocatore stagionale del Farul. Ecco il post del club

Grande stagione per Louis Munteanu. Il talento della Fiorentina classe 2002, in prestito al Farul, dove in 36 partite stagionali ha siglato 12 gol e 5 assist, è stat premiato dai suoi tifosi, in un sondaggio del club, come miglior giocatore della stagione 2023-2024. Qui sotto il post del club rumeno