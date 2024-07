FOTO – Kouamé si rimette in forma sul campo della Sestese

Mancano solamente due giorni all'inizio del ritiro estivo della Fiorentina. Tra i convocati (QUI LA LISTA COMPLETA), ovviamente, c'è anche la presenza di Christian Kouamé, per cui la Fiorentina ha esercitato l'opzione di rinnovo per un'altra stagione. L'attaccante classse 97', per rimettersi in forma in vista della preparazione estiva, si sta allenando al campo della Sestese, società per cui ha giocato in passato. Il club onorato della scelta ha pubblicato le foto su Facebook, con scritto: "Il nostro ex, CHRISTIAN KOUAME in modalità "preparazione" presso lo Stadio Torrini. Orgogliosi di lui!"