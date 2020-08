FOTO – Kappa veste anche il Real Betis di viola… e i tifosi insorgono

Kappa e la maglia viola, un rapporto destinato a far discutere. E se a Firenze le divise della Fiorentina sono state metabolizzate abbastanza in fretta, a Siviglia, sponda Betis, i tifosi non sono affatto soddisfatti della seconda mise disegnata per Joaquin e compagni. Nel post Instagram riportato sotto i commenti in lingua spagnola spaziano da “andiamo a fare un picnic” a “siamo la Fiorentina?” INTANTO AL CS SPUNTA DALBERT: CHE NE SARA’ DEL BRASILIANO?