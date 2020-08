FOTO VN – Dalbert, visita lampo al centro sportivo: il motivo

Un po’ a sorpresa al centro sportivo Davide Astori si è rivisto Dalbert. Il giocatore brasiliano, nella foto di Violanews.com, è arrivato a bordo della sua auto. Il brasiliano è rimasto soltanto pochi istanti nel quartier generale viola prima di andare via. Il motivo? Il giocatore non ha svolto il tampone per cui non può entrare a contatto con gli altri ma avrebbe dovuto semplicemente recuperare alcuni suoi oggetti. Il suo futuro è ancora da definire ma sembra proprio che non sarà alla Fiorentina. Proprio oggi l’agente di Biraghi ha aperto alla permanenza a Firenze, ma ad una condizione.