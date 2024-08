Julian Alvarez è da poco atterrato all'aeroporto di Madrid. L'oramai ex attaccante del Manchester City in passato è stato vicino a vestire la maglia viola, quando la Fiorentina cedette Vlahovic alla Juventus. Adesso l'argentino firmerà un contratto quinquennale con i Colchoneros. Al club allenato da Guardiola andranno 75 milioni di parte fissa, più 20 milioni di bonus, per un totale di 95 milioni di euro.