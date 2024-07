FOTO – Il ritorno di Arthur: eccolo alle visite mediche con la Juventus

L'oramai ex centrocampista della Fiorentina ha fatto ritorno alla case madre, in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro

Ennesimo rientro alla Juventus. L'oramai ex centrocampista della Fiorentina ha fatto ritorno in casa bianconera. Oggi, dopo l'arrivo ufficiale di Kephren Thuram, giornata di visite mediche anche per il brasiliano. In attesa di scoprire il suo futuro, che con ogni probabilità sarà lontano da Torino, il classe 96' si allenerà assieme al gruppo di Thiago Motta. Ecco la foto pubblicata dallo stesso Arthur su Instagram: