FOTO – Favasuli saluta la Ternana: “Vi porterò sempre nel cuore”

Dopo la retrocessione ottenuta nel doppio confronto con il Bari ai playoff, è il tempo dei saluti per i giovani viola in prestito alla Ternana. Tra questi, c'è anche Costantino Favasuli, giovane terzino destro classe 2004 si proprietà della Fiorentina, che su Instagram scrive cosi salutando Terni: "Nonostante il finale non sia stato quello che sognavamo , vorrei ringraziare Terni e tutte le persone fantastiche che ho incontrato in questo percorso. Ognuno di voi con una parola, un sorriso o una pacca sulla spalla ha reso la mia permanenza incredibile. Grazie è riduttivo, vi porterò per sempre nel cuore." Qui sotto il post del giocatore.