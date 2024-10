FOTO – Ex viola, Gobbi diventa dottore. Si laurea a 43 anni

Massimo Gobbi, ex giocatore viola (2006-2010) diventa dottore e si laurea in Economia a 43 anni (44 da compiere il prossimo 31 ottobre). A dare l'annuncio è direttamente l'ex calciatore tramite il suo profilo Instagram. Dopo una lunga carriera da professionista, tra Parma, Cagliari e Chievo c'è sempre spazio per qualcos'altro. Sotto la foto infatti scrive sottolinea: "Il miglior investimento che puoi fare è in te stesso" (tradotto dall'inglese). La foto pubblicata e resa visibile al pubblico: