Questa mattina ad Empoli è stato presentato il progetto di riqualificazione dello stadio Castellani. Avrà un costo complessivo di circa 45 milioni di euro. La durata dei lavori è stimata per circa 36 mesi, per essere completamente in funzione delle esigenze sportive e arriverà ad avere una capienza totale di 18.600 posti, rispetto ai 16.800 di adesso. Di seguito le parole del presidente e proprietario Fabrizio Corsi: