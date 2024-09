FOTO – Dodo coccola e “accoglie” Gudmundsson

Nuovo feeling in casa Fiorentina? Dodo, in suo post dell'allenamento odierno della Fiorentina messo su Instagram, come ultima foto sceglie questo caldo abbraccio con il nuovo numero 10 viola: Albert Gudmundsson. La situazione extra-campo dell'islandese, certamente non è facile, ma il gruppo pare stia provando a farlo integrare e coinvolgere il più possibile.