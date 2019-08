FOTO – Cresce l’attesa per Fiorentina-Galatasaray: le immagini dell’ultima seduta

E’ iniziato il conto alla rovescia verso la prima stagionale al Franchi per la Fiorentina. Non si tratta dell’esordio ufficiale, ma pur sempre di un’amichevole di lusso contro un avversario di calibro internazionale: il Galatasaray. Il grande ex Fatih Terim sfiderà i viola domani sera, fischio d’inizio fissato per le 21:00. Nel frattempo, la Fiorentina (clicca qui per leggere le possibile scelte di Montella) ha pubblicato sui propri canali social le immagini più belle dell’allenamento di rifinitura: