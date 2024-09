FOTO – Commisso e famiglia a tifare Sinner alla finale degli US Open

Nel giorno in cui è tornato a farsi sentire, seppur a mezzo stampa con la lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in edicola stamani, Rocco Commisso riappare anche in pubblico. Il patron gigliato è infatti a Flushing Meadows nella sua New York per assistere alla finale degli US Open di tennis. La finale del singolare maschile in cui è impegnato l'italiano Jannik Sinner. Commisso, come si vede nelle foto, è in compagnia della moglie Catherine e del figlio Joseph. L'ultima apparizione pubblica risaliva alla visita al ritiro della nazionale Argentina, negli stati uniti per disputare la Copa America, poi vinta da Martinez Quarta & co.