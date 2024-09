FOTO – Anche Frey sta con De Rossi: “Dov’è finito il rispetto per chi ama un club”

In questi giorni sta facendo discutere l'esonero di Daniele De Rossi. In molti ex calciatori e dirigenti si sono schierati dalla sua parte. Ultimo ma non per importanza l'ex portiere viola Frey

La notizia dell'esonero di Daniele De Rossi ha smosso qualcosa nel mondo del calcio italiano. Molti ex calciatori e dirigenti hanno mostrato la propria vicinanza all'ex allenatore della Roma. Tante interviste e messaggi sui social per ribadire il mancato rispetto di una leggenda come lo è stata De Rossi. Ultimo in questa lista, ma non per importanza, è arrivato Sebastien Frey. L'ex portiere della Fiorentina tramite una storia su Instagram ha voluto dimostrare la propria vicinanza al suo amico e collega con una descrizione che recita: "Tanto dispiaciuto per te Daniele De Rossi. Ma il rispetto di chi ama e rispetta il club più di chiunque dov'è finito?"