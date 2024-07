FOTO – Al VP presente Tommaso Inzaghi, collaboratore di Pastorello

Visita di cortesia o per calciomercato? Al Viola Park è presente Tommaso Inzaghi, figlio di Simone e nipote di Filippo, collaboratore di Federico Pastorello. In passato i viola hanno fatto alcuni affari con Pastorello, tra cui Arthur. Adesso il noto agente ha in procura in maglia viola Terracciano e Distefano. Qui sotto la foto presa dall'Instagram di Inzaghi