FOTO VN – A Larissa Iapichino il Pegaso: “Fiorentina? Ho fiducia, ne verrà fuori”

Pegaso per lo Sport a Larissa Iapichino, saltatrice in lungo come la madre Fiona May, figlia dell’astista Gianni Iapichino e grande tifosa viola. La consegna è avvenuta oggi pomeriggio a Palazzo Sacrati-Strozzi per mano del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Larissa Iapichino, classe 2002, ha conquistato poche settimane fa il record mondiale indoor U20 saltando 6 metri e 91 cm, eguagliando il primato della madre. A lei il massimo riconoscimento della Regione in ambito sportivo.

Queste le sue parole sulla Fiorentina a margine della consegna: “Da sportiva posso capire che durante una stagione possano alternarsi alti e bassi, ma sono sicura che presto la squadra ne verrà fuori. Ho tanta fiducia nella squadra, da tifosa mantengo questa speranza”.