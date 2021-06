Foschi sicuro: “Barone è il guaio della Fiorentina. Non può fare il dg”

L'ex direttore sportivo di Genoa e Palermo a gamba tesa: "La Fiorentina ha tutto, una proprietà importante, bravi dirigenti e una buona squadra. Il problema è Barone"

"Cosa non funziona alla Fiorentina? Manca un direttore generale all'altezza, il problema è quello. Commisso ha possibilità e ambizioni importanti ma non può affidare la società ad una persona che non conosce il calcio. Infatti si verificano delle cose inaccettabili per una società così importante. Barone faccia l'uomo del presidente, ma non sa di calcio e non può fare il direttore generale. Mettici un dirigente alla Marotta e vedrai che al suo fianco Pradè e Antognoni possono far fruttare le loro competenze. Italiano? Lo conosco bene, è un ottimo giovane. Gattuso era già una certezza, lui è una scelta di prospettiva e non si può chiedergli risultati subito. E' competente, ha idee e passione, tutte qualità che possono permettergli di imporsi. Ma senza un supporto adeguato da parte della società potrà fare poco".