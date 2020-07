Fonseca: “Viola pericolosa solo da fermo. Creato tanto contro una squadra che concede pochissimo”

Nel post partita di Roma-Fiorentina, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato a Sky Sport: “E’ stata una partita difficile e i viola venivano da buonissimi risultati. Oggi abbiamo giocato una buona partita, abbiamo creato tante occasioni contro una squadra difficile da affrontare. Sul gol di Milenkovic abbiamo sbagliato, come contro l’Inter. La Fiorentina? Ha avuto opportunità solo da palle ferme. Oggi abbiamo giocato una gara con pazienza, siamo riusciti a trovare spazi contro una squadra che ne concede pochissimi”.

Su Zaniolo: “Ha grande qualità, ma è un giovane. Come ho sempre detto penso sia presto per mettergli pressione, dobbiamo lasciarlo crescere normalmente e può essere un calciatore molto importante per la Roma. Zaniolo ha un problema grosso, non si è allenato, ma deve recuperare”.

