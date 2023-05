Fondi PNRR sottratti al Franchi, Report fa luce sugli interessi di Renzi-Lotti

Report, trasmissione in onda sulla Rai, ha dedicato uno spazio ai fondi del PNRR che sono stati sottratti ai progetti degli stadi per Firenze e Venezia: l'oggetto del contendere sono altri progetti sportivi che non sono stati contestati come invece accaduto per il Franchi . Si parla del senatore Matteo Renzi come parte interessata all'ingresso dell'Arabia Saudita nel calcio italiano.

I fondi del PNRR contribuiranno a realizzare un grande campo da golf a 18 buche in provincia di Arezzo, a Cavriglia, zona molto cara all'ex Ministro dello Sport Luca Lotti. Report sostiene che Lotti abbia agito personalmente per la destinazione di questi fondi. "Non so di cosa lei stia parlando", dice Lotti all'inviato che gliene chiede conto. I comuni esclusi, però, protestano: "Non sappiamo nulla, se sapessimo per quale motivo non siamo stati scelti ci muoveremmo per correggere i nostri difetti". Diverse federazioni sportive hanno indirizzato i finanziamenti verso le città d'origine dei propri presidenti.