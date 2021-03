Fondazione Cr FI, Salvadori: “Franchi-Recovery Fund? Soldi sicuri al 90%”

Luigi Salvadori, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino per parlare della città di Firenze. Fra i tanti temi toccati anche quello dello stadio Artemio Franchi. Salvadori si definisce un grande tifoso Viola e segue in maniera attenta le vicende intorno allo stadio della Fiorentina. Il presidente della fondazione non ha dubbi sul fatto che Nardella abbia l’obbligo di investire in questo progetto che rilancerebbe l’area di Campo di Marte. E sui soldi provenienti dal Recovery Fund è certo: “Sono sicuri al 90%”. Certo, quei fondi potrebbero coprire soltanto i costi per l’area commerciale, ma per completare lo stadio ne basterebbero altri 20 al massimo, ribadisce Salvadori. Siamo ben lontani dai trecento milioni complessivi di cui aveva parlato Commisso. 50 milioni di area commerciale, 20 di struttura “il resto li spenda per fare una squadra di calcio”. Salvadori lo considera un vero e proprio affare ed è sicuro che i soldi per questo progetto si troveranno.