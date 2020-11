Emerge un’altra positività dal ritiro della Serbia. Dopo l’interista Kolarov, risultato positivo al Covid qualche giorno fa, stessa sorte è toccata a Darko Lazovic che era sceso in campo anche nell’ultima partita di lunedì. Come ha comunicato l’Hellas Verona il giocatore è asintomatico ed è già stato posto in isolamento. Ricordiamo che in nazionale serba – che stasera affronta la Russia in Nations League – ci sono i due viola Milenkovic e Vlahovic.