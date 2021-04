Focolaio nel Pescara, la Serie B si ferma fino a maggio

La diffusione del virus non lascia scelta alla Lega B, che decide di fermarsi e accorpare più turni di campionato nel prossimo mese

La Serie B non scenderà in campo tra il 20 e il 24 aprile . Lo ha deciso l'assemblea riunitasi oggi in videoconferenza, a seguito del propagarsi di un focolaio Covid all'interno della rosa del Pescara, fermato dall'Asl di competenza.

Così come previsto le partite della 18/a e 19/a giornata di ritorno si giocheranno in contemporanea, salvo poter comunque essere disputate in più blocchi, nel caso non si rendesse necessaria, ai fini della classifica, la contestualità di tutte le gare.