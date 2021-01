Flachi: “Giusto riproporre la Fiorentina di Napoli, ma atteggiamento diverso”

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:

Con cattiveria e determinazione contro il Crotone i Viola possono fare risultato, se invece giocano con paura rischiano una brutta figura. È una questione mentale. Anche a Napoli la Fiorentina era partita bene poi ci sono stati errori di atteggiamento che hanno compromesso tutto. In difesa è necessario essere più cattivi e concentrati. In questo momento basta un piccolo segnale per far crollare le sicurezze della squadra. Io riproporrei la Fiorentina di Napoli, ma con un atteggiamento diverso. Giusto attaccare con tanti uomini, non è colpa di Prandelli se i difensori hanno commesso gravi errori. Kokorin deve fare la differenza in campo, quello che fa fuori non è importante.