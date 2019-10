Flachi: “Giocatori siano consapevoli dell’occasione, ma attenzione al Brescia”

L’ex viola Francesco Flachi ha preso la parola ai microfoni di Radio Bruno: “Quando le cose vanno bene la sosta interrompe la concentrazione, ma chi gioca capisce questi momenti e sa gestire queste situazioni. La gara di stasera può essere sulla carte a favore della Fiorentina, ma non ci sono gare facili. I giocatori devono essere consapevoli dell’occasione di portarsi a ridosso della zona Champions, una prospettiva insperata che deve essere da stimolo per i giocatori. Balotelli? Se non dovesse giocare sarebbe una buona notizia, ma deve rimanere la concentrazione perché il Brescia è una buona squadra che non ha nulla da perdere. Le Rondinelle hanno entusiasmo e tanti giovani con la voglia di mettersi in mostra. Dobbiamo puntare su Ribery e Caceres, il loro carisma fa girare meglio tutta la squadra”.

PRESSING OSSESSIVO, DENSITA’ AL CENTRO E VERTICALIZZAZIONI: ECCO IL BRESCIA DI CORINI