Flachi: “Fiorentina e Samp i due amori, ma l’unico tatuaggio è il giglio”

L'ex attaccante e la sua storia: "La squalifica per scommesse fu un'ingiustizia. Con la cocaina ho sbagliato"

Giro di interviste per Francesco Flachi che ha presentato nei giorni scorsi la sua biografia. L'ex attaccante viola parla oggi al Secolo XIX e dice: "La Fiorentina è la moglie, la Sampdoria l'amante perfetta. Sono fiorentino, tifoso della Fiorentina, la fede non si cambia ma nel calcio nessuno mi ha dato quanto la Samp e i suoi tifosi. Per la Samp ho rifiutato 10 milioni dal Monaco. Il rispetto si guadagna in campo, ho solo un tatuaggio, il Giglio di Firenze, non ne farei mai uno della Samp, mancherei di rispetto alle due tifoserie".