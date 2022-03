FOTO VN – Fiorentina, il Dg Barone presenta il nuovo logo della società

Stamattina la conferenza di presentazione aperta alla stampa, convocata dalla Fiorentina per presentare il logo rivisitato

Stamattina la conferenza di presentazione aperta alla stampa, convocata dalla Fiorentina per presentare il logo rivisitato. Presenti il Dg Joe Barone e il responsabile della comunicazione della società, Alessandro Ferrari. La data scelta non è casuale: il 25 marzo, infatti, cade il capodanno fiorentino, ideale momento di ripartenza e rinnovamento. Per la città, i tifosi viola e la Fiorentina stessa.