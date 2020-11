Flachi: “Contro il Milan temo una disfatta. Ribery? Involuto, non vede l’ora di andarsene”

Francesco Flachi ha parlato della débâcle viola durante il Pentasport di Radio Bruno, questa la sua analisi:

Prandelli è arrivato da poco e non mi aspettavo di vedere la sua mano contro il Benevento, ma nemmeno questa disfatta. Almeno l’orgoglio dei giocatori me lo aspettavo, e invece no. La Fiorentina ha un ritmo troppo basso, se vai piano vai in confusione contro qualsiasi avversario. Non c’è gioco e non si riesce a creare occasioni. Anche fisicamente sembrano in grande difficoltà. Siamo sempre a trovare alibi ma ormai sono sette partite che questi ragazzi deludono. Contro il Milan rischiamo davvero di fare una brutta figura. Non so cosa sia successo a Ribery, ma sembra che non veda l’ora di andare via o comunque che finisca la stagione. È un grande campione, ma forse anche lui si è arreso a questa mediocrità. Anche Vlahovic deve fare di più, si assenta troppo durante la partita. Nel calcio moderno si diventa fenomeni troppo presto. Serve fame e voglia di migliorare costanti. La società adesso deve dare un segnale forte, altrimenti è dura…