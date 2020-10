Firmato il nuovo Dpcm, si torna a giocare a porte chiuse

Nella notte il premier Giuseppe Conte ha posto la firma sul nuovo Dpcm, anche per il calcio si prospettano diverse novità. La principale riguarda il divieto di presenza del pubblico negli stadi. Stop ai mille tifosi, le attività professionistiche saranno consentite solo a porte chiuse. Per quanto riguarda lo sport in generale, nonostante la chiusura di palestre e piscine, sarà ancora concesso ai cittadini di svolgere attività sportiva all’aperto in parchi e aree attrezzate.

