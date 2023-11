Grande ospite per la puntata di domani di Firenze e dintorni di Radio Bruno. Infatti, durante la trasmissione che andrà in onda dalle 9 alle 10, sarà ospite del direttore Davi Guetta, l'attrice Chiara Francini.

Grande ospite per la puntata di domani di Firenze e dintorni di Radio Bruno. Infatti, durante la trasmissione che andrà in onda dalle 9 alle 10, sarà ospite del direttore Davi Guetta, l'attrice Chiara Francini. Lei che Campi la conosce benissimo, racconterà cosa significa assistere a disastri come quello che ha colpito la Toscana in questi giorni.